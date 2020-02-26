Пентагон: решений о возможном выводе части войск США из Латинской Америки пока не принято

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не принимали пока решений о возможном сокращении численности своих войск, размещенных в Латинской Америке. Об этом сообщил в среду министр обороны США Марк Эспер.

"Никаких решений еще не было принято по САУТКОМ. Пока я принял только решение по АФРИКОМ, предусматривающее замену обычного пехотного подразделения из состава 101-й [воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США] на бригаду, занимающуюся оказанием содействия [иностранным партнерам] в сфере безопасности. Это имеет смысл, учитывая конкуренцию великих держав", - сказал глава Пентагона. Он выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США.

САУТКОМ - это Южное командование ВС США. В зону его оперативной ответственности входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион. АФРИКОМ - Африканское командование ВС США. В зону его оперативной ответственности входят страны Африки за исключение Египта. Последний находится в зоне оперативной ответственности Центрального командования ВС США.

Эспер также подтвердил, что Пентагон не намерен выводить все американские войска из Африки. "Нет планов полностью выводить все силы из Африки. На этот счет были неправильные сообщения, которые повторялись вновь и вновь", - заявил глава американского военного ведомства.

При этом он уточнил, что задача начатого им пересмотра целей ВС США заключается в стремлении перебросить больше ресурсов на противостояние с Россией и Китаем. "Я хочу обеспечить ресурсами действительно требующиеся миссии, создать правильный размер сил и, в соответствии с этим, поддерживать боеготовность во всех вооруженных силах, чтобы я мог иметь дело с Китаем и затем Россией в рамках Стратегии национальной обороны (СНО)", - отметил Эспер.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой СНО 19 января 2018 года. Как подчеркнул тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны США, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". "Хотя мы будем и дальше вести [военные] кампании против террористов, соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США, - отметил Мэттис. - Новая стратегия отвечает требованиям нашего времени".