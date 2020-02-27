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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска выбили террористов из 16 населенных пунктов на юге Идлиба

Военная операция проводится в регионе Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы бандформирований

ТАСС, 27 февраля. Бойцы сирийской армии освободили в среду город Кафр-Увейд, расположенный в южной части провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, правительственные силы вернули за сутки под свой контроль еще 15 селений в его окрестностях, разгромив банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Сирийские военнослужащие приступили сейчас к зачистке жилых кварталов и разминированию улиц.

Военная операция проводится в регионе Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы бандформирований, захвативших в 2014 году провинцию Идлиб. Боевики время от времени предпринимают ответные контратаки на позиции сирийской армии, но эти вылазки успеха не имеют.

Помимо террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра", войскам в этом регионе противостоят формирования вооруженных исламистов "Ансар ат-Таухид", связанных с запрещенной в России ассоциацией "Братья-мусульмане".

Ранее командование Вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия в течение нескольких дней установила контроль над десятками населенных пунктов на юге Идлиба. "Было уничтожено большое число террористов и выведена из строя их военная техника", - отмечалось в коммюнике.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.

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