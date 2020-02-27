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СМИ: милиционеров на "евромайдане" начали расстреливать раньше, чем протестующих

По данным издания "Страна", 20 февраля 2014 года первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра, а первые "евромайдановцы" - начиная с 9:00

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Материалы экспертизы по делу о расстрелах людей во время событий в Киеве зимой 2014 года свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов тогда начали погибать раньше, чем протестующие гражданские лица. Об этом в четверг пишет украинское издание "Страна", в распоряжении которого оказались соответствующие документы.

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"В распоряжении "Страны" попали материалы следствия с пофамильным списком убитых сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля [2014 года]. В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые "евромайдановцы" в этот день были убиты позже - начиная с 9:00", - пишет издание.

При этом оно опубликовало копии соответствующих официальных документов, которые, таким образом, опровергают распространяемую предыдущей украинской властью версию о том, что трагедию в Киеве спровоцировали силовики. Среди обнародованных документов - список из 13 сотрудников правоохранительных органов Украины, которые погибли в период с 18 по 20 февраля 2014 года. "Это полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в обвинении одному из стрелков "майдана" - Назару Юськевичу (ранее оно уже публиковалось в украинских СМИ - прим. ТАСС). <...> В нем говорится, что Юськевич и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие, о котором накануне вечером 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция, ожидая приезда в Киев 20 февраля министров иностранных дел Франции, Германии и Польши", - добавила "Страна".

Издание также поименно напомнило милиционеров, которые погибли в центре Киева в другие дни "евромайдана".

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