Парламент Малайзии рассмотрит 2 марта кандидатуры на пост премьера

СИНГАПУР, 27 февраля. /ТАСС/. Парламент Малайзии соберется на специальное заседание 2 марта, чтобы обсудить кандидатуру нового главы правительства. Об этом сообщил в четверг исполняющий обязанности премьер-министра Махатхир Мохамад после встречи с верховным главой (королем) страны.

"Верховный глава Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах принял всех депутатов (нижней палаты парламента - прим. ТАСС), но ни одна кандидатура не набрала нужного числа голосов поддержки. Поэтому король принял решение созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет поставлен вопрос об избрании премьера", - сказал политик.

По его словам, "если никто не наберет нужного числа голосов (большинства в 112 голосов - прим. ТАСС), будут проведены внеочередные парламентские выборы".

24 февраля 94-летний Махатхир подал прошение об отставке с поста премьера. Верховный глава удовлетворил его просьбу, однако назначил его и.о. главы правительства. Одновременно возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции Альянс надежды. После этого политическое объединение фактически распалось, однако входившие в альянс три другие партии поддержали Анвара Ибрагима, лидера Партии народной справедливости.