В Турции заявили, что обсуждают с Россией открытие воздушного пространства Сирии для БПЛА

ТАСС, 27 февраля. Делегации Турции и России, продолжающие в четверг переговоры по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, обсуждают вопрос открытия воздушного пространства Сирии для турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Мы обсуждаем с россиянами вопрос открытия воздушного пространства [в Идлибе] для выполнения задач нашими боевыми и небоевыми беспилотниками. Но этот вопрос еще не решен", - цитирует министра телеканал NTV.