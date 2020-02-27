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Кризис в Сирии

В Турции заявили, что обсуждают с Россией открытие воздушного пространства Сирии для БПЛА

Министр национальной обороны республики Хулуси Акар отметил, что этот вопрос еще не решен

ТАСС, 27 февраля. Делегации Турции и России, продолжающие в четверг переговоры по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, обсуждают вопрос открытия воздушного пространства Сирии для турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Мы обсуждаем с россиянами вопрос открытия воздушного пространства [в Идлибе] для выполнения задач нашими боевыми и небоевыми беспилотниками. Но этот вопрос еще не решен", - цитирует министра телеканал NTV.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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