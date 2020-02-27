Жээнбеков отметил личный вклад Медведева в развитие российско-киргизских отношений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил личный вклад зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в развитие российско-киргизских отношений и интеграцию Киргизии в Евразийский экономический союз, а также признался, что когда Медведев покинул пост главы правительства, ему "на душе было очень тяжело".

Президент Киргизии отметил, что Медведев всегда оказывал ему поддержку, и он всегда помнит об этом.

"Вы внесли очень большой вклад в развитие Киргизстана и в развитие двусторонних отношений между Россией и Киргизстаном. И вы внесли очень большой вклад в интеграцию нашей страны в евразийское экономическое сообщество, и подвижки, которые у нас были в этом направлении, - здесь ваша очень большая заслуга", - сказал Жээнбеков.

Он вспомнил заседание глав правительств ЕАЭС в августе 2019 года. "Я очень дорожу своими отношениями с вами, как близкие друзья, и надеюсь, что наши отношения всегда останутся [такими]. Когда вы заявили, что уходите, оставляете пост главы правительства [РФ], мне на душе было очень тяжело. Вы знаете почему. Вы всегда нас поддерживали, поддерживаете. Но [президент РФ] Владимир Владимирович Путин показал единство, сплоченность команды, и вам дали такой ответственный пост - заместитель председателя совета безопасности", - сказал президент Киргизии.

"Спасибо за добрые слова в мой адрес. Могу вам сказать одно: какую бы позицию мы ни занимали в нашей стране - это касается меня лично, и я уверен, что касается и моих товарищей всех, - она, эта позиция, никак не будет в отрицательном плане сказываться на уровне нашего взаимодействия. Наоборот, мы всегда будем принимать все необходимые решения для развития отношений с Киргизстаном, можете в этом не сомневаться", - отметил Медведев.