20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

ООН заявляет о нарушении гуманитарного права и угрозе для мирных жителей в Идлибе

На этой неделе среди пострадавших объектов оказалась центральная больница провинции, сообщил помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Авиаудары в Идлибе затрагивают гражданские объекты, угрожая скрывающимся в них беженцам. С таким утверждением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

На эту тему

"По нашим последним данным, с 1 декабря почти 950 тыс. человек были вынуждены бежать к северо-западной границе Сирии, - отметила она. - Большинство из них сейчас сконцентрированы в северо-западной части Идлиба, на небольшой территории на границе с Турцией, где уже живут сотни тысяч беженцев".

"Генеральный секретарь заявил, что международное гуманитарное право и защита гражданских лиц систематически игнорируются. Больницы, школы, лагеря беженцев и другие укрытия подвергаются опасности, - добавила Мюллер. - За последние 10 дней в городе Эд-Дана обстрелу подвергся лагерь, в котором живут более 800 человек. На этой неделе среди пострадавших объектов оказалась центральная больница Идлиба, многие пострадали".

Представитель ООН также сообщила, что находящиеся в Идлибе женщины в разговоре по видеосвязи рассказали ей о тяжелых условиях жизни беженцев. "В одном убежище могут жить 15 взрослых и 20 детей, у них нет никакого личного пространства, - пересказала Мюллер слова одной из жительниц провинции. - Порой у них нет возможности переодеться несколько дней, жестокое обращение с женщинами стало обыденностью".

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В США заявили, что гиперзвуковые ракеты России ставят Вашингтон в безвыходное положение
И.о. министра Военно-морских сил США Томас Модли назвал огромным вызовом развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС