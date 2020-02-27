ООН заявляет о нарушении гуманитарного права и угрозе для мирных жителей в Идлибе

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Авиаудары в Идлибе затрагивают гражданские объекты, угрожая скрывающимся в них беженцам. С таким утверждением выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"По нашим последним данным, с 1 декабря почти 950 тыс. человек были вынуждены бежать к северо-западной границе Сирии, - отметила она. - Большинство из них сейчас сконцентрированы в северо-западной части Идлиба, на небольшой территории на границе с Турцией, где уже живут сотни тысяч беженцев".

"Генеральный секретарь заявил, что международное гуманитарное право и защита гражданских лиц систематически игнорируются. Больницы, школы, лагеря беженцев и другие укрытия подвергаются опасности, - добавила Мюллер. - За последние 10 дней в городе Эд-Дана обстрелу подвергся лагерь, в котором живут более 800 человек. На этой неделе среди пострадавших объектов оказалась центральная больница Идлиба, многие пострадали".

Представитель ООН также сообщила, что находящиеся в Идлибе женщины в разговоре по видеосвязи рассказали ей о тяжелых условиях жизни беженцев. "В одном убежище могут жить 15 взрослых и 20 детей, у них нет никакого личного пространства, - пересказала Мюллер слова одной из жительниц провинции. - Порой у них нет возможности переодеться несколько дней, жестокое обращение с женщинами стало обыденностью".