В ВС США назвали Договор по открытому небу выгодным американским союзникам

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Договор по открытому небу (ДОН) способствует укреплению доверия, а также несет в себе выгоду для европейских союзников Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Договор по открытому небу несет выгоду для наших союзников, при этом конкретно моему командованию большой непосредственной выгоды от него нет", - сказал он, отвечая на вопрос, как европейские союзники США оценивают этот договор. "В то же время есть аспект с точки зрения укрепления доверия, который представляется благоприятным", - добавил Ричард.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская администрация пока не приняла окончательного решение по поводу дальнейшего участия в ДОН.

Газета The Wall Street Journal 27 октября 2019 года информировала, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное, и консультации продолжаются.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.