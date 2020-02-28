Мадуро заявил о создании антитеррористического корпуса для защиты Венесуэлы

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о создании Национального антитеррористического корпуса для защиты Боливарианской Республики от преступников, за которыми стоят Колумбия и США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Создать Национальный специальный антитеррористический корпус, чтобы обеспечить оборону страны и выявление всех террористических групп, присланных из Колумбии или Соединенных Штатов", - заявил Мадуро, его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Лидер Венесуэлы добавил, что руководителем корпуса будет генерал-майор Хиль Барриос.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.