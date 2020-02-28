Мадуро считает, что Колумбия завидует стабильности Венесуэлы

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии завидуют стабильности, которая существует в Венесуэле, и поэтому пытаются нарушить внутренний мир в Боливарианской Республике. Такое мнение в четверг выразил венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Все планы, идущие с севера (из США - прим. ТАСС) и из Колумбии, имеют одну цель - покончить с миром [в Венесуэле]. Потому что Богота завидует стабильности, которая есть в Венесуэле", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

По словам главы Венесуэлы, за планами Колумбии по дестабилизации Боливарианской Республики стоит колумбийский лидер Иван Дуке.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.