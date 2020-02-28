Экстренное заседание властей Турции по Идлибу длилось более шести часов

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Экстренное совещание по ситуации в Идлибе, которое проходило в пятницу в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, длилось более шести часов. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

По данным телеканала NTV, в заседании принимали участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. Согласно утверждениям Догана, по турецким военным был нанесен воздушный удар сирийскими военными.

Между тем в ночь на пятницу группа неизвестных собралась возле генконсульства РФ в Стамбуле, чтобы выразить протест против действий сирийской армии и президента арабской республики Башара Асада. Они также выразили недовольство в связи с тем, что Россия поддерживает законное правительство в Сирии.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.