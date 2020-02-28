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В Конгрессе США допустили возобновление ограниченного сотрудничества с РФ в ядерной сфере

Такие возможности могли бы включать в себя технические обмены и профессиональную подготовку

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могли бы возобновить ограниченное сотрудничество с Россией в ядерной сфере с целью повысить уровень обеспечения безопасности ядерных материалов, находящихся на территории РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).

"Заинтересованные стороны сообщили, что могут появиться возможности для будущего двустороннего ограниченного сотрудничества в целях содействия повышению безопасности российских ядерных материалов. Такие возможности могли бы включать в себя технические обмены и профессиональную подготовку. Эти возможности могли бы предоставить Соединенным Штатам более полную информацию о риске, связанном с российскими ядерными материалами", - отмечается в документе. Возможное сотрудничество, по мнению ревизионного органа, "могло бы помочь в решении проблемных вопросов, например, путем подготовки российского персонала с целью помочь лучше противостоять внутренним угрозам безопасности [ядерных] объектов".

В GAO при этом перечислили ряд проблем, которые могут помешать полноценному двустороннему сотрудничеству. "Однако любое потенциальное сотрудничество, по мнению заинтересованных сторон, сталкивается со значительными проблемами, в первую очередь с ухудшением политических отношений между двумя странами", - говорится в документе. Возобновление сотрудничества может "осложнить действующее американское законодательство, которое в принципе запрещает НУЯБ (Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США - прим. ТАСС) финансировать деятельность по ядерной безопасности в России". По версии GAO, Москва "выступает против предложений США по повышению международной безопасности ядерных материалов". При этом США "не готовы выполнять российские условия сотрудничества".

В 2014 году Москва отказалась от помощи Вашингтона в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории России. Договоренности в этом плане между странами действовали около 20 лет. "В течение почти двух десятилетий США и Россия сотрудничали с целью повышения безопасности на десятках российских ядерных объектах", - напомнили в GAO.

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