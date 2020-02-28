{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 4 марта

Некоторые СМИ сообщили, что это связано с запланированными кадровыми изменениями в правительстве

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба парламента в пятницу.

"В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

На 4 марта, согласно распорядку работы Рады, запланировано утреннее заседание, после обеда депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

В Раде не назвали тему заседания. Однако ряд СМИ сообщили, что Зеленский созывает внеочередное заселение в связи с запланированными кадровыми изменениями в правительстве.

Позже офис президента сообщил, что президент просит спикера Рады Дмитрия Разумкова включить в повестку дня некоторые проекты законов, а также вопросы по Кабинету министров Украины. "Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - отмечается в сообщении офиса президента.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
В Киеве заявили, что Украину не устраивает приднестровский "план Козака" для Донбасса
Глава МИД страны Вадим Пристайко считает, что такой план приведет к "полной дезинтергации и станет толчком в сторону федерализации" Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС