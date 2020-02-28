Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 4 марта

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба парламента в пятницу.

"В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

На 4 марта, согласно распорядку работы Рады, запланировано утреннее заседание, после обеда депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

В Раде не назвали тему заседания. Однако ряд СМИ сообщили, что Зеленский созывает внеочередное заселение в связи с запланированными кадровыми изменениями в правительстве.

Позже офис президента сообщил, что президент просит спикера Рады Дмитрия Разумкова включить в повестку дня некоторые проекты законов, а также вопросы по Кабинету министров Украины. "Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - отмечается в сообщении офиса президента.