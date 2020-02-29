США и талибы подпишут соглашение о выводе войск из Афганистана и запуске мирного процесса

ДОХА, 29 февраля. /ТАСС/. США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подпишут в субботу в столице Катара Дохе соглашение о выводе войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране.

Соглашение станет итогом переговоров, которые спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Участие в церемонии подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео. Ожидается, что со стороны талибов подпись под документом поставит заместитель лидера "Талибана", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. Делегацию Пакистана возглавит министр иностранных дел этой страны Шах Мехмуд Куреши. Свидетелем подписания документа от российской стороны выступит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Долгая дорога к Дохе

Параметры соглашения были согласованы еще полгода назад, и предполагалось, что церемония подписания состоится в начале сентября 2019 года. Однако после гибели в результате теракта в Кабуле американского военнослужащего президент США Дональд Трамп заявил об отмене тайно готовившейся встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, отказавшись от переговоров с талибами.

Спустя несколько месяцев контакты сторон были возобновлены. 21 февраля Помпео и "Талибан" объявили о намерении заключить соглашение 29 февраля. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания документа была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане. Режим начал действовать в полночь 22 февраля по местному времени.

Детали будущего соглашения пока не раскрываются. Предполагается, что документ определит параметры вывода американского контингента из Афганистана, в свою очередь талибы гарантируют, что не будут укрывать на подконтрольной им территории террористические группировки. Ожидается, что вскоре после подписания будут запущены межафганские переговоры с участием "Талибана".

Примирение с талибами

В настоящее время под контролем "Талибана" находится более половины территории Афганистана - рекордные показатели после 2001 года. До сих пор попытки включения талибов в мирный процесс наталкивались на сопротивление представителей движения, выступающих категорически против любого диалога с Кабулом до тех пор, пока в стране находятся иностранные войска. В настоящее время в Афганистане находятся порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих.

На необходимость налаживания диалога с талибами указывала и российская сторона. В ноябре 2018 года в консультациях по Афганистану в московском формате с участием стран региона впервые приняла участие делегация катарского политического офиса "Талибана". Россия также предоставила площадку для налаживания межафганского диалога. Встречи с участием талибов и видных политических и общественных деятелей Афганистана состоялись в Москве дважды - в феврале и мае 2019 года.

Между тем подписание американо-талибского соглашения состоится на фоне усугубления внутриполитического кризиса в Афганистане. Оппоненты действующего президента страны Гани, включая его главного соперника на выборах - премьер-министра Абдуллу Абдуллу, - отказались признать итоги прошедших 28 сентября президентских выборов. По некоторым данным, инаугурация Гани была перенесена с 27 февраля на 9 марта, чтобы не допустить осложнения обстановки в Афганистане во время подписания соглашения с "Талибаном".