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Сирийско-турецкий конфликт

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Он не может использоваться для определения рамок нового соглашения о прекращении огня, считает постпред США при ООН Келли Крафт

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном обстановке в сирийской провинции Идлиб, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

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"Астанинский формат сломан и не подлежит восстановлению, - утверждала она. - Мы больше не можем возвращаться к астанинскому формату. Мы не можем допустить, чтобы он использовался для определения рамок нового соглашения о прекращении огня".

По словам Крафт, США "самым решительным образом осуждают удары по турецким войскам" в Идлибе. "Наша поддержка союзника по НАТО - Турции - останется неизменной, - продолжила она. - Мы полностью поддерживаем действия Турции по защите от нападений на ее наблюдательные посты".

Теги
СШАСирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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