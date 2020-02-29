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Сирийско-турецкий конфликт

Турция готова будет применить силу в случае угрозы своей безопасности

Анкара готова будет рассматривать применение любых ответных мер на "провокации и агрессию", заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, выступая в пятницу на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с эскалацией напряженности в Идлибе, заявил, что Турция готова будет применить силу в случае угрозы своей безопасности.

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"Турция не хочет войны. Но Турция будет готова применить силу, если и когда появится угроза ее безопасности, - указал Синирлиоглу. Он подчеркнул, что Анкара готова будет рассматривать применение любых ответных мер на "провокации и агрессию", хотя и "проявляла крайнюю сдержанность с целью избежать прямого военного столкновения".

Синирлиоглу также подчеркнул, что цель Турции "состоит в том, чтобы соблюдать ранее достигнутые договоренности". "Мы планируем продолжать диалог с Россией и делаем это", - заключил он.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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