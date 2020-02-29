Пентагон подписал контракт на производство комплексов Javelin для Украины

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и ряда других государств на сумму $18,4 млн. Об этом говорится в уведомлении о новых коммерческих соглашениях, заключенных Министерством обороны США. Оно распространило этот документ в пятницу вечером.