Пентагон подписал контракт на производство комплексов Javelin для Украины

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и ряда других государств на сумму $18,4 млн. Об этом говорится в уведомлении о новых коммерческих соглашениях, заключенных Министерством обороны США. Оно распространило этот документ в пятницу вечером.
Как отмечает Пентагон, в рамках программы продажи оружия и военной техники за границу Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии. Комплексы будут выпускаться в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.