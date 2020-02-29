Мухиддин Яссин назначен новым премьером Малайзии

СИНГАПУР, 29 февраля. /ТАСС/. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах назначил президента Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддина Яссина новым премьер-министром страны. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении королевского дворца.

"После проведения консультаций со всеми членами парламента, а также лидерами политических партий было установлено, что Мухиддин Яссин, очевидно, пользуется поддержкой большинства законодателей", - указывается в сообщении.

Официальная церемония вступления в должность запланирована на 1 марта. "Верховный правитель постановил, что процесс назначения не должен откладываться, поскольку страна нуждается в правительстве для процветания государства", - подчеркивается в заявлении.

Президент Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддин Яссин был выдвинут на пост премьера несколькими политическими объединениями, в том числе оппозиционными. Такие договоренности были достигнуты 28 февраля после проведения многочисленных консультаций. Как отмечала газета The Straits Times, Мухиддин на тот момент уже заручился поддержкой депутатов, в том числе из состава Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО), которая находилась у власти с момента обретения Малайзией независимости более 60 лет назад, но потерпела поражение на прошлых выборах в мае 2018 года.

Кроме того, его кандидатуру поддерживает авторитетная Малайзийская исламская партия. В общей сложности политика поддерживают необходимые 112 из 222 депутатов нижней палаты парламента.

Политический кризис Малайзии

В начале этой недели пост поста премьера неожиданно покинул 94-летний Махатхир Мохамад. Верховный правитель удовлетворил его просьбу, однако назначил его исполняющим обязанности главы правительства. Одновременно распалась правящая коалиция "Альянс надежды", куда также входила Объединенная партия сынов земли Малайзии. При этом оставшиеся три партии поддерживали Анвара Ибрагима, лидера Партии народной справедливости.

Созданный в 2017 году "Альянс надежды" объединил четыре оппозиционные партии, а год спустя одержал на всеобщих выборах историческую победу. Тогда же было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Такой сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, которое, согласно законам мусульманской Малайзии, считается тяжким преступлением. Верховный правитель после победы "Альянса надежды" помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.

Между тем Махатхир неоднократно давал понять, что намерен пробыть на посту главы правительства как можно дольше, что вызвало противоречия в правящем блоке. Более того, его прошение об отставке рассматривалось многими как маневр, чтобы не передавать власть Анвару.