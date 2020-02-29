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Кризис на Украине

В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

Он был запущен с позиций 59-й бригады Вооруженных сил Украины

КИЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков сбит военнослужащими Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в субботу офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движение автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

Офицер пресс-службы уточнил, что беспилотник был запущен с позиций 59-й бригады ВСУ.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует беспилотники.

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