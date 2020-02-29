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Сирийско-турецкий конфликт

Агентство SANA опровергло факт нанесения Турцией ударов по химическим складам в Алеппо

В агентстве отметили, что если бы эти сведения были достоверными, то такая атака вызвала бы массовую гибель жителей в самом городе и в его окрестностях

ТАСС, 29 февраля. Сообщение президента Турции Тайипа Эрдогана о нанесении Вооруженными силами Турции ударов по сирийским складам с химическим оружием в 13 км от Алеппо не соответствует действительности. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

Оно обратило внимание на то, что если бы эти сведения были достоверными, то такая атака вызвала бы массовую гибель жителей в окрестностях Алеппо и в самом городе. Как подчеркивает агентство, Анкара "преднамеренно распространяет эту ложную информацию, чтобы оправдать свои агрессивные действия против Сирии".

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Ранее в субботу президент Турции в своем заявлении утверждал, что в ходе нанесения ударов ВС Турции были уничтожены объекты по производству и хранению химического оружия, в частности, по его словам, были взорваны семь складов с химическими веществами в Алеппо.

С подачи России 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химического оружия и вскоре передала документы о присоединении к Конвенции по запрещению химоружия. Спустя месяц Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все запасы ХО было решено уничтожить, а процесс его производства запретить. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. 4 января 2016 года глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия считался завершенным.

Между тем разрабатывать собственное химическое оружие начали боевики террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). В октябре 2016 года российские военные обнаружили на юго-западе Алеппо доказательства применения ХО против мирного населения и армии Сирии. Речь идет о боеприпасах с хлором и белым фосфором, однако МИД РФ не сомневается в наличии у боевиков зарина и иприта.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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