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В Кабуле заявили, что аннулируют соглашение с талибами, если они нарушат обязательства

Исполняющий обязанности министра национальной обороны Афганистана Асадулла Халид отметил, что сокращение иностранного воинского контингента в Афганистане не повлияет на ситуацию в стране

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. Афганские власти аннулируют соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), если оно нарушит взятые на себя обязательства в рамках договоренностей о начале мирного процесса. Об этом заявил в субботу журналистам исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

"Мы надеемся, что соглашение между США и движением "Талибан" приведет к прекращению огня, - цитирует его телеканал TOLOnews. - Но талибы должны знать, что договор будет аннулирован, если они нарушат взятые на себя обязательства".

По словам Халида, "сокращение иностранного воинского контингента в Афганистане не повлияет на ситуацию в стране". "Афганские силы безопасности в состоянии защитить свою территорию", - добавил он.

США и талибы планируют подписать в субботу в столице Катара соглашение о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии подписания будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Теги
США
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