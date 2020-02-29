В Кабуле заявили, что аннулируют соглашение с талибами, если они нарушат обязательства

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. Афганские власти аннулируют соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), если оно нарушит взятые на себя обязательства в рамках договоренностей о начале мирного процесса. Об этом заявил в субботу журналистам исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

"Мы надеемся, что соглашение между США и движением "Талибан" приведет к прекращению огня, - цитирует его телеканал TOLOnews. - Но талибы должны знать, что договор будет аннулирован, если они нарушат взятые на себя обязательства".

По словам Халида, "сокращение иностранного воинского контингента в Афганистане не повлияет на ситуацию в стране". "Афганские силы безопасности в состоянии защитить свою территорию", - добавил он.

США и талибы планируют подписать в субботу в столице Катара соглашение о выводе войск из Афганистана и начале мирного процесса в стране. За подписанием соглашения будут следить наблюдатели из порядка 30 государств. От российской стороны на церемонии подписания будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.