Китай выразил США решительный протест за скрытую поддержку сепаратистам Гонконга

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Комиссариат МИД Китая в Гонконге выразил США решительный протест в связи со скрытой поддержкой, оказываемой "отдельными американскими сенаторами" сепаратистам данного специального административного района. Об этом сообщил в субботу сайт центрального правительства КНР.

"Некоторые американские сенаторы уже долгое время предпринимают антикитайские действия, сея хаос в Гонконге, - отмечается в заявлении. - Они находятся в тайном сговоре с гонконгскими элементами, продающими свою родину, и совместно творят грязные дела".

Китайское дипломатическое ведомство отмечает, что ряд политиков США намеренно обеляют действия сепаратистов в Гонконге, грубо нарушая суверенитет Китая. В частности, комиссариат указывает на неприемлемые "безответственные высказывания" в поддержку оппозиционного медиамагната Джимми Лая, которого считают одной из ключевых фигур в организации прошлогодних антиправительственных протестов.

"Мы выражаем по этому поводу резкое недовольство и решительный протест. <...> Мы требуем, чтобы иностранные силы перестали подрывать правопорядок в Гонконге и прекратили вмешиваться во внутриполитические дела Китая, в противном случае им придется расплатиться за все свои проступки", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, полиция Гонконга задержала в пятницу Джимми Лая в особняке на полуострове Коулун, после чего его доставили в полицейский участок. По сведениям источников, магнату могут быть предъявлены обвинения в участии в нелегальной массовой акции 31 августа прошлого года, вылившейся в беспорядки.

Джимми Лай (Ли Чжиин) - владелец газеты "Пинго жибао". Как утверждают в Пекине, он является одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций в Гонконге, а также поддерживает тесные связи с местной оппозицией и с политической элитой США. 9 июля прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Ситуация в Гонконге

В июне 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В общей сложности полиция с начала лета задержала свыше 7 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.