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75-летие Победы

Медведчук назвал отказ Киева праздновать День Победы цинизмом и русофобской истерией

Ранее об отказе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что за такие высказывания министр обязан подать в отставку

КИЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая - это смесь цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобская истерии. Об этом заявил в субботу председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик убежден, что Пристайко "не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики вятровичей (экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович - прим. ТАСС) и прочего политического сброда".

"Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти? И в первом, и во втором случае Пристайко, это дипломатическое недоразумение, обязан подать в отставку", - заявил Медведчук.

По его мнению, "Пристайко не имеет права решать за государство Украина. И уж тем более за весь, как он выразился, "европейский континент".

"Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искусственно созданными проблемами - "Армия. Мова. Вира" (Армия, Язык. Вера). Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма", - отметил Медведчук.

Политик призвал украинское общество сделать выводы, чтобы "неонацизм не поднимал голову в центре Европы". "Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок", - отметил Медведчук.

Украина не собирается праздновать 9 мая

Глава МИД Пристайко заявил в пятницу, что Украина не будут принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая. Он добавил, что приглашение главе государства Владимиру Зеленскому принять участие в параде Победы в Москве пока не приходило. "Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

Теги
Украина75-летие Победы
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