Премьер Франции заявил, что законопроект о пенсиях утвердят без голосования в парламенте

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен утвердить вызвавший ожесточенные споры законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, то есть "под ответственность правительства". Об этом он сообщил депутатам Национального собрания (нижняя палата парламента) в субботу, трансляцию его выступления вел телеканал BFM.

В здание Нацсобрания премьер прибыл неожиданно во второй половине дня после заседания Совета министров в Елисейском дворце. По его итогам Филипп сообщил парламентариям, что принято решение прекратить длящееся уже 13 дней обсуждение законопроекта и вместо этого принять документ по ускоренной процедуре, используя особое положение французской конституции.

"Это позволяет сделать статья 49 пункт 3 Конституции Франции от 1958 года", - напомнил Эдуар Филипп. Парламент при этом получает право поставить на голосование резолюцию о доверии правительству. "Мы намерены силой принять законопроект", - заявил премьер.

Филипп выразил мнение, что со стороны оппозиции в нижней палате была предпринята "намеренная обструкция, направленная на то, чтобы промешать нормальному обсуждению законопроекта о пенсионной реформе и его принятию". "Я весьма сожалею об этом", - сказал премьер. Он напомнил, что из внесенных оппозицией 40 тыс. поправок к тексту более 29 тыс. еще даже не обсуждались, а обсуждение документа и без того крайне затянулось. За 115 часов дебатов депутаты рассмотрели и приняли лишь 8 статей из 65.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство считает проект пенсионной реформы "одним из самых амбициозных" из всех намеченных им планов преобразования страны. "Я искренне сожалею, что приходится прекращать дебаты, я многого ожидал от них. Я надеялся, что они позволят нам сблизить позиции", - заявил он. Выступление премьера, однако, было встречено криками недовольства со стороны представителей левой оппозиции.

Спорный законопроект

Внесенный на обсуждение парламента законопроект вызвал крупные протесты во французском обществе, так как он лишает льгот целые категории трудящихся. Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше 1 млрд евро. Также в акциях протеста активно участвовали преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Причиной протестов, помимо повышения пенсионного возраста, стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока не прекращают акции протеста. Они уже объявили о намерении провести 24 января новый день всеобщей мобилизации, запланировав забастовки и манифестации.

Расклад сил

Согласно существующей процедуре, после решения Совета министров о применении статьи 49 пункт 3 в Национальном собрании на обсуждение и дальнейшее голосование может быть вынесено не более двух резолюций по вопросу о доверии правительству. Для этого под текстом каждого из проектов должно быть собрано не менее 58 голосов депутатов. Лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм в субботу сразу же после выступления премьера, что его фракция намерена выдвинуть такую резолюцию при поддержке социалистов.

На данный момент неизвестно, поддержат ли все депутаты-социалисты и коммунисты эту антиправительственную резолюцию, а также намерены ли социалисты выдвинуть свою собственную, что лишит немногочисленных радикальных сторонников Меланшона возможности выступить со своим документом.

В любом случае правительство ничем не рискует, так как шансов вынести вотум недоверия правительству Эдуара Филиппа нет, поскольку правящая партия "Республика на марше" располагает в нижней палате парламента широким большинством.

Согласно конституции Франции, резолюции должны быть внесены в течение 24 часов с момента объявления применения статьи 49.3. Ожидается, что дебаты по резолюции или двум резолюциям состоятся в нижней палата парламента в среду.

Что касается проекта пенсионной реформы, то его несогласованный вариант с частью внесенных поправок будет отвергнут. Правительство, как сообщил Филипп, одобрит изначальный проект, внеся в него ряд поправок депутатов, которые считает обоснованными.