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Болтон раскритиковал соглашение США с талибами

Экс-помощник президента США по национальной безопасности считает, что заключение соглашения представляет угрозу для жителей страны, а также посылает неверный сигнал террористам

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал соглашение, подписанное в субботу США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявив, что его заключение представляет угрозу для жителей США, а также посылает неверный сигнал террористам и врагам страны в целом.

"Подписание этого соглашения с "Талибаном" представляет неприемлемую опасность для гражданского населения США. Это сделка в стиле [44-го президента США Барака] Обамы. Узаконивание талибов посылает неверный сигнал ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), террористам из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и американским врагам в целом", - написал Болтон в своем Twitter.

Мирное соглашение стало итогом переговоров, которые спецпредставитель США по Афганистану и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Свои подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар.

Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

Теги
АфганистанСШАБолтон, Джон
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