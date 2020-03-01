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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Эти меры Киев мотивировал "существующими угрозами национальной безопасности"

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта. Такое решение в декабре прошлого года приняло правительство Украины, приостановив действие соглашений с Россией 1997-го и 2011 годов об условиях безвизовых поездок. Эти меры Киев мотивировал "существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость нововведения тем, что действовавший до сих пор контроль на границе с помощью старых внутренних паспортов якобы является "девятью кругами бюрократического ада". По словам же премьер-министра Алексея Гончарука, новые правила сократят время прохождения пограничного контроля для украинцев, желающих поехать в Россию, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Пристайко заявлял также, что выезд по биопаспортам помешает покинуть страну тем, кто нарушил закон и пытается скрыться. "Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства в Россию от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Отныне пограничники быстро и без помех получат полную картину того, кто оставляет государство и с чем", - уверяет глава дипломатического ведомства.

Кроме того, среди прочих причин введения новых правил в МИД называли задачу предотвратить использование поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.

"Этот вопрос является актуальным как с точки зрения надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов прежде всего украинских граждан", - пояснил директор департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Погорельцев. В министерстве считают также, что в связи с новым порядком выезда в Россию с 1 марта "уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку".

Использование заграничного паспорта украинцами при пересечении границы с РФ с 1 марта требуется только при выезде из страны. А вот возвращаться на родину они по-прежнему смогут по внутреннему паспорту либо по свидетельству о рождении. Выехать в РФ граждане Украины смогут также при предъявлении дипломатического и служебного паспорта либо удостоверения моряка и члена экипажа.

В то же время в пресс-центре МВД РФ напомнили ТАСС, что в России после 1 марта сохранится действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины. Украинцы по-прежнему смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам и оформлять по ним все необходимые в России документы.

Не в первый раз

В последние годы Украина уже вводила несколько новшеств, касающихся правил пересечения границы с Россией. Ранее они касались как раз российских граждан. Так, с 1 марта 2015 года решением украинского правительства граждане России могут пересекать границу Украины из "соображений безопасности" исключительно по заграничным паспортам. В то же время Россия не стала симметрично отвечать на этот шаг, так что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ по внутренним паспортам.

С 1 января 2018 года начали действовать новые правила пересечения украинской границы, в рамках которых в пунктах пропуска во время пограничного контроля у всех россиян фиксируют биометрические данные, в частности, снимают отпечатки пальцев. Что касается граждан России, то они, кроме предоставления своих биометрических данных, должны также заблаговременно в электронной форме сообщать властям о дате и цели своего приезда на Украину, а также подавать минимальный объем информации о себе, заполнив миграционную карту.

При этом для украинцев, совершающих поездки в Европейский союз сроком до 90 дней, существует безвизовый режим с предъявлением биометрического загранпаспорта.

Украинцы будут меньше ездить в Россию

Обязательное наличие загранпаспорта при выезде в РФ введено не только для повышения контроля на границе, но и для снижения количества таких поездок, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Есть несколько мотивов такого решения. Во-первых, в загранпаспорте остается отметка о пересечении границы, чего не делается во внутренних паспортах", - пояснил он.

Второй целью, по мнению Бортника, является задача ограничить число людей, которые могут поехать в Россию. "Заграничные паспорта имеет только треть населения Украины. По разным оценкам, они есть только у 14 - 15 млн украинцев, поэтому, конечно, такое решение приведет к снижению посещения территории России, особенно это касается приграничных районов, где люди ходят в гости к родственникам, соседям, друзьям через границу, у которых до этого не было необходимости получать заграничные паспорта", - отметил эксперт.

Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко активно изучала возможность вообще отказаться от безвизовых поездок с Россией, но так и не решилась на этот шаг.

"Визовый режим - это сложно и дорого <…>. Поэтому, исходя из наших технических возможностей, мы предложили лучший подход", - объяснял Вадим Пристайко. Использование биометрических паспортов "дает больше контроля, цивилизованного контроля за проездом к нам граждан, включая Российскую Федерацию", - отметил он, добавив, что это "лучшая альтернатива".

По данным Государственной пограничной службы Украины, в Россию в 2019 году направлялись 3,9 млн украинских граждан, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПристайко, Вадим ВладимировичГончарук, Алексей Валерьевич
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