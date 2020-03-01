В Малайзии приведен к присяге новый премьер-министр

Пост главы правительства оказался вакантным после того, как 24 февраля прошение об отставке подал Махатхир Мохамад, который возглавил кабмин по итогам всеобщих парламентских выборов в 2018 году.

Верховный правитель, назначив 94-летнего Махатхира временным премьером, впервые в истории Малайзии провел отдельные встречи с каждым депутатом нижней палаты парламента, а также лидерами партий и фракций. Как отмечалось в распространенном в субботу заявлении королевского дворца, "по итогам консультаций стало очевидно, что Мухиддин пользуется поддержкой большинства законодателей", поэтому было принято решение назначить его премьером.

Неожиданный выбор

Мухиддин, несмотря на занимаемые в последние годы высокие посты, никогда не рассматривался в качестве вероятного главы правительства. Политологи характеризуют его как очень религиозного человека и грамотного управленца, но с явным националистическим уклоном. Говоря о своих позициях, политик не скрывал, что отдает предпочтение "малайцам, а не малайзийцам". Вместе с тем для Малайзии, которую также населяют этнические китайцы и выходцы из Индии, национальные и религиозные вопросы всегда были очень острыми. Более того, эксперты подчеркивают, что фактически весь бизнес и финансы держится в стране именно на китайцах.

Мухиддин в 1971 году вступил в ряды Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО), которая правила почти 60 лет, но потерпела поражение на выборах в 2018 году. В 2009 году он был назначен вице-премьером в правительстве Наджиба Разака, но в 2015 был отправлен в отставку после того, как обвинил того в коррупции. Впоследствии он стал одним из главных соратников Махатхира, получив в новом составе правительства пост министра внутренних дел.

Парламентское большинство против

Через несколько часов после объявленного решения монарха представители нескольких партий провели экстренную встречу, по итогам которой Махатхир показал журналистам список из 115 депутатов, поддерживающих его кандидатуру в качестве премьера. Заручившись необходимым большинством в парламенте, политик сообщил, что "намерен довести эту информацию до верховного правителя".