В Малайзии приведен к присяге новый премьер-министр

СИНГАПУР, 1 марта. /ТАСС/. Мухиддин Яссин, президент Объединенной партии сынов земли Малайзии, стал новым премьер-министром страны. Верховный правитель (король) Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах привел в воскресенье к присяге 72-летнего политика в своем дворце Истана негара.
Пост главы правительства оказался вакантным после того, как 24 февраля прошение об отставке подал Махатхир Мохамад, который возглавил кабмин по итогам всеобщих парламентских выборов в 2018 году.
Верховный правитель, назначив 94-летнего Махатхира временным премьером, впервые в истории Малайзии провел отдельные встречи с каждым депутатом нижней палаты парламента, а также лидерами партий и фракций. Как отмечалось в распространенном в субботу заявлении королевского дворца, "по итогам консультаций стало очевидно, что Мухиддин пользуется поддержкой большинства законодателей", поэтому было принято решение назначить его премьером.
Неожиданный выбор
Мухиддин, несмотря на занимаемые в последние годы высокие посты, никогда не рассматривался в качестве вероятного главы правительства. Политологи характеризуют его как очень религиозного человека и грамотного управленца, но с явным националистическим уклоном. Говоря о своих позициях, политик не скрывал, что отдает предпочтение "малайцам, а не малайзийцам". Вместе с тем для Малайзии, которую также населяют этнические китайцы и выходцы из Индии, национальные и религиозные вопросы всегда были очень острыми. Более того, эксперты подчеркивают, что фактически весь бизнес и финансы держится в стране именно на китайцах.
Мухиддин в 1971 году вступил в ряды Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО), которая правила почти 60 лет, но потерпела поражение на выборах в 2018 году. В 2009 году он был назначен вице-премьером в правительстве Наджиба Разака, но в 2015 был отправлен в отставку после того, как обвинил того в коррупции. Впоследствии он стал одним из главных соратников Махатхира, получив в новом составе правительства пост министра внутренних дел.
Парламентское большинство против
Через несколько часов после объявленного решения монарха представители нескольких партий провели экстренную встречу, по итогам которой Махатхир показал журналистам список из 115 депутатов, поддерживающих его кандидатуру в качестве премьера. Заручившись необходимым большинством в парламенте, политик сообщил, что "намерен довести эту информацию до верховного правителя".
В поддержку Махатхира выступил также и Анвар Ибрагим, лидер Партии народной справедливости, которая составила основу Альянса надежды, победившего на последних парламентских выборах. Это политическое объединение было создано за год до выборов, однако Анвар на тот момент находился в тюрьме, где отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, которое в мусульманской Малайзии считается тяжким преступлением. Несмотря на это, входившие в альянс партии, в том числе Объединенная партия сынов земли Малайзии, договорились, что Махатхир в случае победы возглавит правительство на два года, а потом передаст пост Анвару, который на тот момент будет помилован королем.
Однако, в последние полгода в правящем блоке наметились серьезные разногласия в связи с неоднозначными заявлениями Махатхира о планах продлить свои полномочия на посту главы правительства. Неожиданная отставка политика с поста премьера, по мнению наблюдателей, связана именно с его попытками укрепить собственные позиции за счет развала правящего Альянса надежды и создания нового блока с парламентским большинством.
Шансы разрешить кризис малы
По мнению многих аналитиков, возникший с уходом Махатхира с поста премьера политический кризис в ближайшее время вряд ли будет разрешен. Согласно поступающей информации, Мухиддин не получает поддержку большинства в парламенте, а это означает, что почти все его инициативы, вплоть до назначения министров, могут быть заблокированы. Но возможность разрешить кризис остается в руках короля, который может распустить парламент и назначить новые всеобщие выборы.