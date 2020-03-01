Махатхир заявил, что парламентское большинство не поддерживает нового премьера Малайзии

СИНГАПУР, 1 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что большинство депутатов парламента не поддержат Мухиддина Яссина на посту нового главы правительства. Об этом политик заявил в воскресенье на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

"Решение верховного правителя (короля) назначить Мухиддина на данный пост выглядит странным, поскольку он не имеет поддержки большинства", - приводит его слова газета The Star. "Верховный правитель не намерен встречаться со мной, чтобы я рассказал ему реальную картину", - добавил Махатхир, который является одним из лидеров правящего Альянса надежды, выигравшего всеобщие парламентские выборы в 2018 году. "Следующим нашим шагом, - продолжил он, - будет созыв парламента, на котором поднимется вопрос о доверии новому премьеру".

В стране, по его словам, "сложилась очень странная ситуация, когда проигравшие формируют правительство, а большинство [в парламенте] вынуждено уходить в оппозицию".