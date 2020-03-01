В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Бюро представителя ОБСЕ по СМИ в Twitter .

"Я осуждаю угрозы и попытку нападения на троих журналистов Sputnik в Турции в Анкаре. Обеспокоен сообщениями, что они были задержаны. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов", - говорится в сообщении.

Поздно вечером 29 февраля главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов.

Как утверждает издание, причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.