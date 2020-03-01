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Президент Аргентины заявил о намерении укрепить отношения с Россией и Китаем

Альберто Фернандес также подтвердил, что Буэнос-Айрес не откажется от претензий на Фолклендские острова - предмет территориального спора южноамериканской республики и Великобритании

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 марта. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины, приступившее к работе в декабре прошлого года, намерено укрепить сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом заявил в воскресенье президент республики Альберто Фернандес.

"В то время как мы открыли новые каналы диалога со странами Европы и Западного полушария, мы активно работаем над тем, чтобы подтвердить наше всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией и Китаем", - сказал он на открытии новой сессии парламента.

Фернандес также заявил, что Аргентина собирается развивать отношения "со всеми странами без исключений". Кроме того, он отметил важность "укреплением региональной и глобальной интеграции" Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), активными членами которого в настоящее время являются Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Фернандес подтвердил, что Буэнос-Айрес не откажется от претензий на Мальвинские (Фолклендские) острова - предмет территориального спора южноамериканской республики и Великобритании. Президент анонсировал подготовку законопроекта об уточнении границ аргентинского шельфа для "защиты права республики на ресурсы, находящиеся на поверхности и под ней".

Теги
АргентинаВеликобританияРоссияКитайФернандес, Альберто
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