Временно исполняющий обязанности президента Гвинеи-Бисау подал в отставку

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Гвинеи-Бисау Сиприану Кассама, назначенный депутатами 28 февраля на должность временно исполняющего обязанности президента страны, сложил в воскресенье свои полномочия. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Временный президент должен работать в условиях безопасности для того, чтобы выполнять свои обязанности, - заявил Сиприану Кассама на пресс-конференции в столице страны Бисау. - Сейчас моя жизнь и жизнь членов моей семьи оказалась в опасности, я принял решение уйти в отставку".

Кассама был приведен к присяге депутатами парламента на следующий день после того, как 27 февраля Умару Сисоку Эмбало, объявленный Национальной избирательной комиссией Гвинеи-Бисау победителем на состоявшихся в минувшем декабре президентских выборах, принял присягу в качестве главы государства в одной из столичных гостиниц, а не на пленарной сессии национального парламента, как того требует конституция. Сторонники второго кандидата в президенты - лидера правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуша Симойша Перейры протестовали против произошедшего в отеле. Они указывали, что Верховный суд Гвинеи-Бисау пока еще не вынес окончательного решения о статусе прошедших выборов, результаты которых Домингуш Симойш Перейра оспаривает.

Согласно действующей конституции Гвинеи-Бисау, председатель парламента становится временно исполняющим обязанности президента страны, если последний отсутствует. Депутаты парламента посчитали, что в стране сложилась подобная ситуация и провозгласили временным главой государства Сиприану Кассама.

В течение почти двух суток в Гвинее-Бисау было два главы государства, которых поддерживали различные политические силы, отметила в этой связи южноафриканская радиостанция SABC. Сейчас Кассама подал в отставку, однако заявил, что возвращается в парламент в качестве его председателя.

Между тем Умару Сисоку Эмбало уже воспользовался своей президентской властью и назначил 29 февраля новым премьер-министром Нуно Набиана.

Оспариваемые выборы

В прошедшем 29 декабря 2019 года втором туре бывший премьер-министр страны Умару Сисоку Эмбало набрал, по данным избиркома, 53,55% голосов, а его соперник Домингуш Симойш Перейра - 46,45%. Последний не признал эти результаты и подал иск в Верховный суд. Суд обязал Национальную избирательную комиссию проверить и пересчитать протоколы голосования. Избирком проделал эту работу и 25 февраля подтвердил победу Умару Сисоку Эмбало. Однако Домингуш Симойш Перейра подал в Верховный суд новый иск, в котором выступил с утверждением, что избирком не провел проверку итогов голосования на районных избирательных участках, а ограничился лишь пересчетом региональных результатов. Верховный суд сообщил, что примет решение по новому иску до ближайшей субботы.

Между тем Умару Сисоку Эмбало не стал дожидаться очередного решения Верховного суда и заявив, что "все политические и конституционные процедуры исчерпаны", принял в минувший четверг присягу в качестве президента страны.

Партия ПАИГК является крупнейшей в однопалатном парламенте страны и поддерживает требование своего лидера о полном пересчете голосов на всех избирательных участках. При этом ряд депутатов требует проведения повторного голосования на президентских выборах. Гвинея-Бисау - одна из самых бедных стран Африки: почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день.