Зариф назвал соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Годы присутствия американских войск в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне подписания США соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане", - написал он на своей странице в Twitter. Министр добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене.

По словам Зарифа, американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан". "США уйдут [из региона], но оставят за собой большой беспорядок", - отметил министр.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и глава катарского политического офиса талибов мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Как отмечается в документе, переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами должны начаться 10 марта.