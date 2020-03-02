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Политический кризис в Венесуэле

Президент Колумбии и король Испании обсудили миграционный кризис в Венесуэле

Также они обсудили возможности развития двусторонних отношений в "сферах культуры, торговли и туризма"

ТАСС, 2 марта. Президент Колумбии Иван Дуке обсудил с королем Испании Филиппом VI миграционный кризис, спровоцированный сложной политико-экономической ситуацией в Венесуэле. Они оба принимают участие в инаугурации нового президента Уругвая Луиса Лакалье Поу в Монтевидео.

"Очень продуктивная встреча с Его Величеством королем Филиппом VI. Мы обсудили миграционный кризис, порожденный режимом [президента Венесуэлы Николасом] Мадуро", - написал Дуке в воскресенье в Twitter.

Президент Колумбии также добавил, что обсудил с королем Испании возможности развития двусторонних отношений в "сферах культуры, торговли и туризма".

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Теги
ИспанияКолумбияУругвайВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеФилипп VI (король Испании)Дуке, ИванЛакалье Поу, Луис
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