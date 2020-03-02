Наблюдатели ШОС назвали прозрачными и демократичными парламентские выборы в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прозрачными и демократичными. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Аккошкаров.

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - заявил Аккошкаров.

Он отметил, что выборы в Таджикистане стали важным шагом в развитии демократии в стране. "Миссия констатирует, что состоявшиеся выборы депутатов в Маджлиси оли (парламент - прим. ТАСС) стали важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Таджикистан", - сказал Аккошкаров.

Также он подчеркнул, что приглашение наблюдателей расценивается миссией от ШОС как "стремление руководства Таджикистана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность состоявшихся выборов". Аккошкаров также отметил, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства республики и принятым страной международным обязательствам.

В воскресенье в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. По результатам выборов будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

За избирательным процессом следили более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей ШОС. Также в наблюдении участвовала миссия от СНГ, которую возглавил председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.