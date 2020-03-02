{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Наблюдатели ШОС назвали прозрачными и демократичными парламентские выборы в Таджикистане

По мнению наблюдателей, они стали важным шагом в развитии демократии в стране

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прозрачными и демократичными. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Аккошкаров.

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - заявил Аккошкаров.

Он отметил, что выборы в Таджикистане стали важным шагом в развитии демократии в стране. "Миссия констатирует, что состоявшиеся выборы депутатов в Маджлиси оли (парламент - прим. ТАСС) стали важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Таджикистан", - сказал Аккошкаров.

Также он подчеркнул, что приглашение наблюдателей расценивается миссией от ШОС как "стремление руководства Таджикистана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность состоявшихся выборов". Аккошкаров также отметил, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства республики и принятым страной международным обязательствам.

В воскресенье в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. По результатам выборов будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

За избирательным процессом следили более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей ШОС. Также в наблюдении участвовала миссия от СНГ, которую возглавил председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Теги
Таджикистан
Реклама на ТАСС
Ракетные запуски в КНДР
Южнокорейская администрация обсудила новые пуски снарядов из КНДР
Ранее сообщалось, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС