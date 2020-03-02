Глава Исполкома СНГ: выборы в Таджикистане прошли в соответствии с законодательством

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прошли в соответствии с законодательством и отвечают демократическим принципам. Об этом в понедельник сообщил руководитель миссии наблюдателей СНГ, глава Исполкома содружества Сергей Лебедев.

"Выборы, состоявшиеся 1 марта 2020 года, проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Республики Таджикистан. Это самое главное. Эти выборы отвечают общим принципам проведения демократических выборов. Они прошли на конкурентной основе, открыто и гласно", - сообщил Лебедев.

Глава Исполкома СНГ также отметил выросший уровень подготовки избирательных комиссий. По его словам, наблюдатели "видели очень четкую организованную работу, все проходило достойно", при этом члены участковых комиссий "давали грамотные ответы" на все задаваемые наблюдателями вопросы. Также Лебедев отметил "отсутствие грязного пиара и войны компроматов" в ходе избирательных кампаний кандидатов.

1 марта в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. По результатам выборов будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

За избирательным процессом следили более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей ШОС. Также в наблюдении участвовала миссия от СНГ, которую возглавил председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.