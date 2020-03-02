Глава МИД Швеции обсудит в Киеве ход реформ на Украине

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину, где проведет ряд двусторонних встреч и обсудит ход реформ в этой стране. Об этом в понедельник сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину для двусторонних переговоров с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Министр иностранных дел Анн Линде также встретится с представителями гражданского общества Украины, профсоюзного движения, ЛГБТ-активистов, ОБСЕ и ООН", - отмечено в сообщении.

Во время переговоров будут обсуждаться реформы на Украине, безопасность в Европе и предстоящее председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году.