20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Швеции обсудит в Киеве ход реформ на Украине

В ходе двусторонних встреч участники поговорят о безопасности в Европе и предстоящем председательстве Швеции в ОБСЕ в 2021 году

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину, где проведет ряд двусторонних встреч и обсудит ход реформ в этой стране. Об этом в понедельник сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину для двусторонних переговоров с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Министр иностранных дел Анн Линде также встретится с представителями гражданского общества Украины, профсоюзного движения, ЛГБТ-активистов, ОБСЕ и ООН", - отмечено в сообщении.

Во время переговоров будут обсуждаться реформы на Украине, безопасность в Европе и предстоящее председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Теги
ШвецияУкраина
Реклама на ТАСС
Эрдоган посетит Россию 5 марта
В администрации турецкого лидера отметили, что визит будет однодневным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС