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Ракетные запуски в КНДР

Китай призывает все стороны на Корейском полуострове к диалогу

Ранее сообщалось, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Китай призывает все стороны на Корейском полуострове разрешить существующие противоречия путем диалога. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге прокомментировал запуск КНДР двух снарядов в сторону Японского моря.

"Ситуация на Корейском полуострове находится в ключевой стадии. Призываем все стороны ценить столь тяжело достигнутую разрядку обстановки, разрешить разногласия путем диалога и консультаций и предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и достижения устойчивого мира в регионе", - указал он.

Ранее в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

В последний раз народно-демократическая республика проводила ракетные пуски 28 ноября прошлого года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра.

Теги
КНДРКитайРакетные запуски в КНДР
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