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Сирийско-турецкий конфликт

В Анкаре заявили, что Турция не стремится к столкновению с Россией в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция под названием "Весенний щит" проводится в соответствии с уставом ООН, аданским и сочинским соглашениями

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар указал в понедельник, что Анкара даже не рассматривает вариант столкновения с Россией в Сирии. Заявления министра цитирует телеканал NTV.

"Как мы многократно уже говорили, нет и мысли о столкновении с Россией. Об этом знают все. Все, что мы хотим, это положить конец убийствам, которые совершает режим (так в Турции называют официальный Дамаск - прим. ТАСС), предотвратить радикализацию страны и новые волны беженцев", - сказал он. Акар напомнил, что Турция с 27 февраля начала в Сирии операцию под названием "Весенний щит". Она, по его словам, проводится в соответствии с уставом ООН, аданским и сочинским соглашениями.

"Операция успешно продолжается. На данный момент были обезврежены два самолета режима, два БПЛА, восемь вертолетов, 135 танков, пять установок ПВО, 86 гаубиц, 77 бронемашин, девять складов с боеприпасами, 2557 элементов и военных режима", - сообщил Акар. Он добавил, что в ходе последних боев сирийская оппозиция взяла под контроль еще три деревни в Идлибе.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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