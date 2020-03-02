Глава финского МИД не видит больших двусторонних проблем в отношениях с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не считает, что в финско-российских отношениях в настоящее время существуют большие двусторонние проблемы, и подчеркивает важность продолжающегося диалога между странами. Об этом он сообщил в понедельник в интервью ТАСС перед встречей в Хельсинки 3 марта с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы ранее встречались [с Лавровым] в рамках международных форумов, а сейчас эта первая более длительная встреча в двустороннем формате. И это хороший момент для нее, поскольку в обеих наших странах приступили к работе новые составы правительства, новые премьер-министры. С начала срока их полномочий это первая возможность встретиться и послушать о том, что происходило у обеих сторон. Для Финляндии важен диалог с Россией, у нас как у стран-соседей всегда есть множество общих вопросов и тем для обсуждения", - сказал глава финского МИД.

"Больших двусторонних проблем у нас, насколько мне известно, сейчас нет, - добавил он. - У нас очень хорошо налажены связи на уровне обычных граждан. Так, в прошлом году число пересечений финско-российской границы было на полмиллиона больше, чем годом ранее, - в общей сложности 9,5 млн пересечений. Это хорошо иллюстрирует интенсивность наших контактов".

Хаависто указал также, что на уровне различных ведомств отношения двух стран тоже функционируют без проблем. "Идет сотрудничество в различных секторах. Думаю, что это важно для обеих сторон", - сказал он.

"Единственное, что омрачает картину, это стоящий между ЕС и Россией украинский вопрос. Финляндия поддерживает [введенные ЕС в отношении РФ] санкции. Так что наши отношения настолько хорошие, насколько могут быть в период действия санкций", - подчеркнул глава МИД. Он считает важным, чтобы "в отношениях ЕС и России сохранялся диалог", что, по его мнению, "нужно и для решения крупных международных вопросов. "Надеюсь, что по украинской ситуации будет найден вариант в соответствии тем, как предписывают минские соглашения, чтобы отношения ЕС и России удалось заметно улучшить", - отметил Хаависто.

По его словам, на встрече с Лавровым он в первую очередь ждет "обсуждения международных тем, в частности, ситуации в Ливии и Сирии". "Это две достаточно актуальные темы сейчас, и было бы интересно послушать мнение России по этим проблемам", - уточнил Хаависто. "Также интересно будет узнать позицию РФ по темам окружающей среды и борьбы с изменением климата - как двигаться дальше в этих сферах. Так что я ожидаю, что мы в хорошем духе поговорим и о сложных вещах", - заключил он.