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Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу

На неподконтрольной Киеву территории Донбасса начал тестовое вещание телеканал "Дом". Он будет называть Россию "страной-агрессором"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.

"Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал он в понедельник на презентации в Киеве нового телеканала "Дом".

Потураев заявил, что телеканал в своих эфирах откажется называть происходящее в регионе гражданской войной, а в отношении России будет использовать формулировку "страна-агрессор". "Есть термины, которые употребляют в международных документах", - отметил он, говоря о том, как канал будет подавать события в Донбассе. При этом депутат добавил, что такая терминология, в частности, используется в ОБСЕ.

Потураев уточнил, что сотрудники телеканала при подготовке новостей о Донбассе и Крыме будут использовать словосочетания: "незаконные вооруженные формирования, страна-агрессор и линия соприкосновения". "Конечно, никто на этом канале не будет говорить о повстанцах, гражданской войне, а вместо линии соприкосновения называть ее, например, линией любви", - добавил депутат.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны - Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать военную кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

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