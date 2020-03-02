20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате $2 млн госсредств

Сейран Оганян находится под подпиской о невыезде

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила бывшему министру обороны республики генерал-полковнику Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств примерно на $2 млн и взяла с него подписку о невыезде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО "Дзора ГЭС", дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству было нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно $2 млн)", - говорится в сообщении ССС.

В ведомстве также отмечают, что Оганян дал подписку о невыезде, предпринимаются шаги для выявления всех причастных к совершению преступления. Бывший министр обороны Армении также обвиняется по делу 1 марта, в рамках которого арестован бывший президент страны Роберт Кочарян. Оганян занимал должность главы оборонного ведомства страны с 2008-го по 2016 год.

Оганян не признает себя виновным, об этом он сообщил местному новостному порталу 24News.am. "Я был допрошен в рамках этого дела. Себя виновным не признаю", - отметил он.

"Минобороны не занималось такими вопросами. Этим вопросом занималось министерство энергетики", - прокомментировал Оганян обвинения по вопросу приватизации ГЭС.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
Реклама на ТАСС
СМИ: спецпредставитель генсека ООН по Ливии просит освободить его от должности
По данным газеты Asharq Al-Awsat, Гасан Саламе обратился с такой просьбой по состоянию здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС