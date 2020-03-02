20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Сирийско-турецкий конфликт

США призывают Россию и Турцию к деэскалации напряженности вокруг Идлиба

Вашингтон намерен расширить масштабы оказания "гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии", отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию и Турцию к скорейшей деэскалации напряженности в провинции Идлиб и вокруг нее. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ему был задан вопрос о том, принимали ли участие ВКС России в обстрелах турецких военнослужащих в провинции Идлиб. "У нас нет ясности, недвусмысленной разведывательной информации о том, кто именно пилотировал какие самолеты. Это во-первых. Во-вторых, я лично позвонил своим коллегам в Турции и России и призвал к деэскалации как можно скорее", - ответил Милли. Он провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой Яшаром Гюлером 28 февраля.

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер, принимавший участие в брифинге вместе с Милли, отказался строить прогнозы о том, как могут дальше развиваться события в случае потенциального задействования Турцией в НАТО Статьи 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. Эта статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. "Я не буду на данном этапе строить догадки насчет Статьи 5. Турция, естественно, ведет там [в Идлибе] боевые операции, и мы будем оценивать это шаг за шагом. У меня по данному делу состоялся короткий разговор с генеральным секретарем [НАТО Йенсом] Столтенбергом. Как я уже сказал, мы как альянс оцениваем это шаг за шагом, чтобы быть готовыми к тому, что может случиться", - заявил Эспер.

Он также не стал уточнять, какую позицию США занимают по вопросу о беженцах из Сирии, уже находящихся в Турции либо стремящихся попасть туда или через ее территорию в страны ЕС. "Это решение примет Турция. Я в разговоре с министром обороны [Хулуси Акаром] на прошлой неделе заверил его в нашей поддержке Турции как союзника по НАТО, а также указал на простой факт, заключающийся в том, что россияне не всегда являются хорошими партнерами", - сказал Эспер.

Он констатировал, что "на политическом уровне" вопрос о беженцах требует решения "с ЕС и соседними странами".

Кроме того, шеф Пентагона добавил, что США намерены расширить масштабы оказания "гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии". По словам Эспера, он уже обсудил эту проблематику с госсекретарем США Майклом Помпео.

Ситуация вокруг Идлиба

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское военное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 марта.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, МаркСирийско-турецкий конфликт
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