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СМИ: явка на выборах в Израиле достигла рекордных с 2001 года 65,5%

Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Явка на третьих за 11 месяцев парламентских выборах в Израиле по состоянию на 20:00 по местному времени (21:00 мск) достигла 65,5%. Об этом сообщает в понедельник израильское государственное радио Kan, отмечая, что это - самый высокий показатель явки в стране на выборах по состоянию на 20:00 с 2001 года.

Радиостанция отмечает, что на предыдущих выборах 17 сентября 2019 года явка в 20:00 составляла 63,7%. Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 22:00 (23:00 мск), а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

Выборы в Израиле начались в понедельник в 07:00 по местному времени (08:00 мск). По их итогам определится состав Кнессета 23-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Вторые повторные и третьи за 11 месяцев парламентские выборы проводятся из-за того, что по итогам предыдущего голосования 17 сентября и.о. премьер-министра и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а затем и его основной оппонент, лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли сформировать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. После первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы минимально необходимое 61 из 120 мест в Кнессете.

2 марта для граждан Израиля, находящихся на обязательном двухнедельном карантине в связи с возможными контактами с зараженными, в разных районах страны были открыты с 10:00 до 19:00 по местному времени (11:00-20:00 мск) 18 изолированных палаток для голосования. Всего обязательную двухнедельную изоляцию, по данным Минздрава, сейчас проходят более 5,6 тыс. человек. По данным радиостанции Kan, проголосовали в понедельник чуть более 4 тыс. из них. На некоторых спецучастках образовывались большие очереди, в результате по ходу дня власти добавили несколько палаток (изначально сообщалось о 14) и продлили голосование на два часа (изначально изолированные участки должны были закрыться в 18:00 мск).

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