СМИ: явка на парламентских выборах в Израиле составила 71%

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Явка на состоявшихся в понедельник в Израиле третьих за 11 месяцев парламентских выборах составила 71%. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Явка на повторных выборах в Кнессет (парламент Израиля) 17 сентября составляла 69,8%, а на первых в 2019 году выборах 9 апреля - еще на один процентный пункт меньше. В предыдущий раз на участки для голосования в 2015 году пришли 72,36% избирателей, отмечает Kan.

Первые экзитполы израильских телеканалов, опубликованные сразу после закрытия в 23:00 мск в понедельник избирательных участков, обещают победу партии "Ликуд" и.о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме этого, по прогнозам 11, 12 и 13 каналов израильского ТВ, блок поддерживающих Нетаньяху правых и религиозных партий может рассчитывать на контроль над 60 из 120 кресел в парламенте.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка 61 депутата, отмечает Kan, указывая, что результаты подсчета голосов могут еще изменить расклад сил, дав Нетаньяху коалицию, либо обрекая его на тяжелые коалиционные переговоры.

По данным радиостанции, предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы утром 3 марта, а окончательные - еще через неделю.