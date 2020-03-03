Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ ЦИК в регистрации на выборы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Боливии Диего Пари в понедельник подал в Высший избирательный суд (ВИС) страны апелляцию на отказ в регистрации на предстоящие выборы в качестве кандидата на место в Палате сенаторов (верхняя палата парламента). Об этом сообщило Боливийское информационное агентство (ABI).

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"Мы представляем чрезвычайную апелляцию на принятое несколько недель назад решение ВИС. <...> Представляем все документы, чтобы ВИС мог их оценить и проанализировать", - приводит агентство слова политика.

19 февраля ВИС отказал Пари, а также экс-президенту Боливии Эво Моралесу в регистрации в качестве претендентов на посты сенаторов, мотивировав это тем, что политики не представили подтверждения своего постоянного проживания в регионе, от которого выдвигаются в парламент. По словам бывшего дипломата, на этот раз он представил 16 доказательств этого. Он также напомнил, что до 2018 года работал в США в качестве представителя Боливии при Организации американских государств (ОАГ) и затем еще год прожил в Ла-Пасе, будучи министром. По мнению Пари, такое его физическое отсутствие в регионе не может свидетельствовать о неучастии в жизни местной общины.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.