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Распространение коронавируса нового типа

В Европарламенте отменили "Украинскую неделю" из-за коронавируса

Ранее Европейский парламент уже объявил об отмене ряда мероприятий

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Европейский парламент отменил запланированный на 3-5 марта комплекс мероприятий под названием "Украинская неделя" из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили во вторник в представительстве Украины при ЕС.

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"Запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили изданию "Европейская правда" в представительстве. Во время "Украинской недели" в Европарламенте планировались дискуссии с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных деятелей.

Европейский парламент ранее уже сообщил об отмене целого ряда слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента, семинаров, культурных мероприятий и выставок. Доступ в здание Европейского парламента в настоящее время запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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