20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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В ООН связывают со встречей президентов РФ и Турции надежду на прекращение огня в Сирии

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен связывает с предстоящей 5 марта встречей президентов России и Турции надежду на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель эмиссара ООН Дженифер Фентон.

"Запланированная на четверг встреча президентов России и Турции представляет возможность для согласования прекращения огня и эффективного урегулирования конфликта, - сказала она. - Спецпосланник настоятельно призывает оба правительства предпринять все возможные усилия для дипломатического решения".

Фентон добавила, что эмиссар ООН "продолжает решительно заявлять о настоятельной необходимости немедленного прекращения огня и защите гражданских лиц". "Помимо этого нужны мероприятия для Идлиба, которые обеспечили бы определенную стабильность и помогли создать более благоприятные условия для политического процесса" - заключила она.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Как ожидается, стороны обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России на предстоящих переговорах "будет абсолютно последовательной, неизменной".

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