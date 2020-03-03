В ООН связывают со встречей президентов РФ и Турции надежду на прекращение огня в Сирии

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен связывает с предстоящей 5 марта встречей президентов России и Турции надежду на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель эмиссара ООН Дженифер Фентон.

"Запланированная на четверг встреча президентов России и Турции представляет возможность для согласования прекращения огня и эффективного урегулирования конфликта, - сказала она. - Спецпосланник настоятельно призывает оба правительства предпринять все возможные усилия для дипломатического решения".

Фентон добавила, что эмиссар ООН "продолжает решительно заявлять о настоятельной необходимости немедленного прекращения огня и защите гражданских лиц". "Помимо этого нужны мероприятия для Идлиба, которые обеспечили бы определенную стабильность и помогли создать более благоприятные условия для политического процесса" - заключила она.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Как ожидается, стороны обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России на предстоящих переговорах "будет абсолютно последовательной, неизменной".