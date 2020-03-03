Оппозиция в Раде потребовала уволить главу МИД Украины за отказ праздновать 9 Мая

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Верховная рада должна потребовать увольнения главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как его слова об отказе праздновать День Победы в Великой Отечественной войне стали оскорблением для жителей страны. Об этом во вторник заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа", - приводит его слова пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что заявление Пристайко раскалывает украинское общество и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он считает, что людям с такими взглядами не должно быть места во власти.

Глава МИД Украины в минувшую пятницу заявил, что страна не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он тогда добавил, что приглашение главе государства Владимиру Зеленскому принять участие в Параде Победы в Москве пока не приходило.