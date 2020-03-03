{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оппозиция в Раде потребовала уволить главу МИД Украины за отказ праздновать 9 Мая

Депутат Рады Юрий Бойко назвал высказывания Вадима Пристайко оскорбительными для украинского народа

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Верховная рада должна потребовать увольнения главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как его слова об отказе праздновать День Победы в Великой Отечественной войне стали оскорблением для жителей страны. Об этом во вторник заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа", - приводит его слова пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что заявление Пристайко раскалывает украинское общество и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он считает, что людям с такими взглядами не должно быть места во власти.

Глава МИД Украины в минувшую пятницу заявил, что страна не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он тогда добавил, что приглашение главе государства Владимиру Зеленскому принять участие в Параде Победы в Москве пока не приходило.

Теги
УкраинаПристайко, Вадим Владимирович
Реклама на ТАСС
В Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины
Текст документа на данный момент отсутствует
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС