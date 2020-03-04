Верховная рада рассмотрит вопрос о смене правительства Украины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада в среду на внеочередном заседании, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, рассмотрит вопрос о смене премьер-министра и ряда членов правительства. Новым главой кабинета министров, как ожидается, станет Денис Шмыгаль.

На прошедшем во вторник заседании парламентской фракции партии "Слуга народа", где присутствовал Зеленский, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. После этого фракция решила удовлетворить его прошение на заседании парламента в среду.

После этого Зеленский предложил "Слуге народа" рассмотреть и поддержать кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля на пост председателя правительства. По информации депутата Галины Янченко, фракция согласилась с этой инициативой.

Замена министров

Янченко, кроме того, сообщила, что Зеленский и Шмыгаль в среду представят депутатам Верховной рады обновленный состав правительства. Однако на текущий момент полной информации о том, каким он будет, нет.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщал журналистам, что вместо Тимофея Милованова на должность министра экономики Зеленский предложил Романа Жуковского, который при президентстве Виктора Ющенко возглавлял профильное управление в секретариате главы государства. При этом само министерство разделят, а Милованов останется руководить сельскохозяйственной отраслью. Министром финансов предложено назначить Игоря Уманского, он дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, министром иностранных дел вместо Вадима Пристайко - вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Будет предложено заменить министра обороны Андрея Загороднюка на Андрея Тарана, который до этого руководил украинским представительством в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Пост министра социальной политики перейдет от Юлии Соколовской к экс-главе Государственной службы занятости Марине Лазебной.

По информации украинских СМИ, депутатам Рады предложат назначить вице-премьером по промышленному развитию и оборонному комплексу руководителя КБ "Луч" Игоря Коростелева, а также уволить главу Минздрава Зоряну Скалецкую. Ее может заменить глава Центра детской кардиохирургии Илья Емец, который уже был министром здравоохранении при Викторе Януковиче. Глава государства также предложил министром кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета назначить Олега Немчинова.

До сих пор не решен вопрос о министре образования и науки. Украинские СМИ сообщают, что Анна Новосад отказалась работать в правительстве Дениса Шмыгаля. Нет точной информации о кандидатуре на пост министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как ожидается, сохранят посты глава МВД Арсен Аваков, а также министр юстиции Денис Малюська, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Замена генпрокурора

Как ожидается, на внеочередном заседании Рады потеряет должность и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Ранее в парламенте группа депутатов зарегистрировала проект постановления о выражении ему недоверия в связи с "неспособностью обеспечить выполнение задач", что в случае принятия документа влечет отставку. Депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы вынести этот вопрос в зал парламента.

Украинское издание "Страна" сообщило, что на заседании фракции "Слуги народа" во вторник было утверждено предложение голосовать за отставку Рябошапки и назначение на должность генпрокурора Украины Сергея Ионушаса, который в настоящий момент является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.