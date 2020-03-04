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США одобрили поставку Израилю самолетов-заправщиков KC-46 стоимостью $2,4 млрд

Разрешение получено на продажу восьми самолетов, 17 двигателей и другого сопутствующего оборудования

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Израилю восемь самолетов-заправщиков KC-46 на общую сумму $2,4 млрд. Об этом сообщило во вторник управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено на продажу восьми самолетов, 17 двигателей и другого сопутствующего оборудования.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и, с точки зрения национальных интересов США, в высшей степени необходимо содействовать Израилю в создании и поддержании сильных и обладающих боеготовностью сил самообороны", - говорится в документе.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Предлагаемая продажа этих самолетов, по мнению американских властей, "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Теги
СШАИзраиль
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